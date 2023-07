Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Andreia Jacinto satisfeita com receção e primeiro treino na Nova Zelândia Jovem da Real Sociedad reconheceu que as jogadoras se apresentaram em solo neozelandês "com as pernas um bocadinho pesadas"





• Foto: FPF