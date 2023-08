António Costa felicita Seleção feminina por "três jogos de alto nível" no Mundial'2023

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou esta terça-feira a seleção portuguesa feminina de futebol pela realização de "três jogos de alto nível" no Mundial'2023, após o empate 0-0 com os Estados Unidos, bicampeões em título.

"Parabéns à seleção portuguesa feminina de futebol. Um apuramento histórico, três jogos de alto nível e a emoção até ao último minuto. Às jogadoras, à equipa técnica, à FPF [Federação Portuguesa de Futebol], muito obrigado", indica a conta oficial do primeiro-ministro na rede social Twitter.

A Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, utilizou também o Twitter para elogiar o desempenho da primeira participação portuguesa num Campeonato do Mundo, apesar de ter sido eliminada na primeira fase do torneio.

"No maior palco de todos, as nossas 'Navegadoras' jogaram sem complexos, de olhos nos olhos e sem medo de lutar até ao último segundo pela vitória contra as campeãs do mundo! Um orgulho e a confirmação que vivemos uma nova era no nosso futebol feminino!", assinalou Ana Catarina Mendes.

Portugal empatou esta terça-feira 0-0 frente aos Estados Unidos, bicampeões do mundo femininos de futebol, em Auckland, na Nova Zelândia, na terceira jornada do Grupo E do Mundial, mas ficou, na estreia, pela primeira fase do Mundial'2023.

Apesar de ter empatado pela primeira vez frente à seleção norte-americana, ao 11.º jogo, e no primeiro oficial, a seleção portuguesa termina o Grupo E no terceiro posto, com quatro pontos, a três da Holanda, que esta terça-feira golearam o Vietname (7-0), e a um dos Estados Unidos, que avançam para os oitavos de final.

Portugal encerra a estreia em Mundiais, na nona edição, após um desaire por 1-0 frente às holandesas e a primeira vitória de sempre em fases finais, com o triunfo frente às vietnamitas por 2-0, com golos Telma Encarnação e Kika Nazareth.