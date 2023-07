Argentina que tem Cristiano Ronaldo tatuado responde às críticas: «Não estamos obrigados a amar os jogadores do nosso país»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Yamila Rodríguez, futebolista internacional pela Argentina, respondeu na madrugada desta terça-feira, através das redes sociais, às críticas de que tem sido alvo, após a sua tatuagem de Cristiano Ronaldo ter 'viralizado' na Internet. A jogadora albiceleste diz estar a "passar mal" com as mensagens que tem recebido, e além de desmentir vários boatos, a avançada do Palmeiras (Brasil) afirma que tem o direito de idolatrar quem quiser.

"Deixem de dizer coisas que eu não disse. Estou mesmo a passar mal (durante um Mundial onde estou a representar o meu país). Não estou a passar mal por vocês, mas sim pelas barbaridades que dizem sem qualquer piedade. Não posso ter como ídolo um jogador que eu goste? Jamais direi que sou anti Messi, jamais. Messi é o nosso grande capitão da seleção. Lá porque eu digo que a minha inspiração e o meu ídolo seja CR7 não quer dizer que eu odeie o Messi, só que eu gosto mais de outro jogador. Qual é o problema? Não estamos todos obrigados a amar os jogadores do nosso país. Por favor, entendam que no futebol cada um tem os seus gostos e preferências e destacar um não significa enterrar o outro. Basta. Cansa. Dói", pode ler-se na longa mensagem deixada através das 'stories' do Instagram.