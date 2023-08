As diferenças abismais entre os prémios monetários dos Mundiais feminino e masculino

O portal 'SafeBettingSites' divulgou um estudo que mostra as diferenças entre o prémio monetário do Mundial feminino, que se disputa até ao dia 20 deste mês, e o do Mundial masculino, que se realizou no Qatar entre novembro e dezembro do ano passado. E é caso para dizer... que são gritantes.Segundo essas estatísticas, a FIFA disponibilizou um total de 110 milhões de dólares (cerca de 100 M€), que serão distribuídos entre as seleções que participam no Mundial feminino deste ano. Apesar desse valor representar um aumento de 1800% relativamente a 2007, continua a ser muito inferior ao do Mundial masculino. No Qatar, por exemplo, o prémio final foi de 440 milhões de dólares (cerca de 400 M€), quatro vezes mais do que o referido anteriormente.A título de exemplo, e para se ter ideia da evolução do futebol feminino, vejamos o cenário de há quatro anos: em 2019, no Mundial feminino, estiveram 'em jogo' um total de 30 milhões de dólares (27 M€ segundo a conversão atual). Já no masculino, foram disponibilizados 400 milhões de dólares (364 M€), um número mais de dez vezes superior.