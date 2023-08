A Austrália venceu a França este sábado em jogo dos quartos-de-final do Mundial 2023, depois de uma longa e sofrida série de penáltis (7-6).O nulo manteve-se após o tempo regulamentar e o prolongamento e, por isso, teve de ser decidido da marca dos 11 metros.O empate nos penáltis também teimava em continuar e só ao fim de 20 é que as australianas carimbaram a passagem para as meias-finais. Becho falhou para a França e Cortnee Vine deu a vitória à seleção anfitriã.A Austrália espera agora pela adversária das 'meias', que vai sair do jogo entre a Inglaterra e a Colômbia.