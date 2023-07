Austrália e Nigéria apuram-se para os oitavos de final do Mundial'2023

A coanfitriã Austrália e a Nigéria qualificaram-se esta segunda-feira para os oitavos de final do Mundial de futebol feminino de 2023.

As canadianas, atuais campeãs olímpicas, chegaram à terceira e última jornada em posição de apuramento, mas foram relegadas para o terceiro lugar ao perderem por 4-0 com as australianas, que venceram o Grupo B, à frente da Nigéria, à qual bastou o empate 0-0 com a República da Irlanda.

Dois golos de Hayley Raso, aos nove e 39 minutos, abriu caminho ao triunfo robusto da Austrália em Melbourne, dilatado na segunda parte por Mary Fowler, aos 58', e Stephanie Catley, aos 90'+3, perante uma formação canadiana que acusou a ausência da influente Sam Kerr, devido a lesão.

A veterana Christine Sinclair, de 40 anos, vai regressar ao Canadá em 'branco', sem ter concretizado o golo precioso que lhe permitiria tornar-se a primeira futebolista - tanto no setor feminino, como masculino - a marcar em fase finais de seis campeonatos do mundo.

A Nigéria, pela qual a benfiquista Christy Ucheibe foi totalista, sabia que o empate com as irlandesas (já afastadas da segunda fase) lhe proporcionaria a qualificação e foi, precisamente, esse o resultado do pouco emotivo encontro disputado em Brisbane.

Nos oitavos de final, a Austrália vai defrontar o segundo posicionado do Grupo D e a Nigéria o primeiro colocado, posições que são ocupadas, respetivamente, por Dinamarca e Inglaterra, campeã europeia em título, à entrada para a última jornada, agendada para terça-feira.

A nona edição do Mundial feminino de furetebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.