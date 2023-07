Avançada do Brasil marca ao Panamá no Mundial feminino e festeja... à Cristiano Ronaldo

O Brasil iniciou, esta segunda-feira, a caminhada no Mundial feminino com uma vitória convincente por 4-0 sobre o Panamá, num jogo que teve como figura Ary Borges, que apontou um hat trick e contribuiu com uma assistência. Mas apesar do 'show' da jogadora do Racing Louisville, saltou também à vista o festejo da avançada Beatriz Zaneratto, que marcou o terceiro golo da canarinha.À passagem dos 48 minutos, Zaneratto, de 29 anos, finalizou da melhor maneira uma grande jogada coletiva do Brasil e festejou à Cristiano Ronaldo, com o icónico "Siii!".