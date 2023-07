Brasil escorrega no primeiro teste de fogo do Mundial e perde frente à França

A França venceu o Brasil por 2-1 este sábado em jogo da 2.ª jornada do Grupo F do Mundial'23 e reentrou nas contas do Grupo F.A seleção francesa abriu o marcador por intermédio de Eugénie Le Somme, aos 17'. No segundo tempo, a avançada Debinha, das canarinhas, empatou a partida aos 58', mas já perto do final do encontro, aos 83', Wendie Renard garantiu o triunfo das francesas.Com este resultado, a França é 1.ª do Grupo F, enquanto o Brasil, com três pontos, pode passar para 3.º lugar se a Jamaica vencer o Panamá, ainda este sábado às 13H30.