Carolina Mendes e o Mundial feminino: «É um sonho que se está a tornar realidade»

Carolina Mendes, avançada portuguesa, do Sp. Braga, confessa que está "ansiosa" para chegar ao Mundial na Austrália e Nova Zelândia e garante que a equipa está "preparada" e "consciente" de que se trata de um momento histórico.

"Estamos um pouco ansiosas, queremos que os jogos comecem rapidamente, mas agora cabe-nos preparar da melhor maneira para que quando esse momento chegar darmos a melhor resposta em campo. O foco é trabalhar bem, cumprir o que nos é pedido e chegar bem preparadas a esse momento", garantiu a jogadora portuguesa de 35 anos.

Com 113 internacionalizações, a atleta admite que estar no grupo que pela primeira vez vai representar Portugal é um dos "momentos altos" da sua carreira.

"Há uns anos isto não passava de um sonho. Conseguimos que se tornasse realidade e agora é aproveitar, desfrutar ao máximo do momento. É um sonho que se está a tornar realidade e cada uma de nós tem de aproveitar da melhor maneira e é bom estarmos no meio das melhores seleções do mundo", afirma a avançada arsenalista, que foi a primeira jogadora portuguesa a marcar em fases finais de grandes provas, no Europeu de 2017.

Quanto ao grupo que calhou em sorte à equipa portuguesa, com Estados Unidos, Holanda e Vietname, Carolina confessa que vai jogar contra algumas das suas referências na modalidade, mas rejeita que Portugal entre em desvantagem nesses confrontos.

"São as melhores seleções do mundo. Estados Unidos e Holanda são obviamente favoritas, mas isso não nos tira a responsabilidade de ir para dentro de campo e tentar ganhar o jogo. É isso que vamos fazer. O favoritismo é delas, mas no campo não há favoritos", atira a avançada.

A equipa das quinas concentrou-se segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde realizou os primeiros exames médicos e testes físicos, e sábado vai fazer um jogo de preparação frente a uma equipa de jogadores Sub-16 do Estoril.

A seleção feminina de futebol portuguesa, composta por 23 jogadoras e liderada por Francisco Neto, permanecerá na Cidade do Futebol até 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia.

Antes dessa data, a equipa nacional fará dois jogos de preparação, o primeiro frente à Inglaterra, no dia 1 de julho, e o segundo diante da Ucrânia, em 7 de julho.

A estreia de Portugal no Campeonato do Mundo está agendada para dia 23 de julho, frente à Holanda, em Dunedin, Nova Zelândia, seguindo-se o confronto com o Vietname em 27 de julho e o jogo com os Estados Unidos em 1 de agosto.