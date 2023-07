Colômbia leva a melhor sobre a Alemanha com golo nos descontos

A Colômbia derrotou a Alemanha, por 2-1, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial feminino, que decorre na Nova Zelândia e na Austrália, um jogo que teve 14 minutos de compensação! O golo da vitória das sul-americanas foi marcado nos descontos, aos 90+7'.A Colômbia marcou primeiro, por Linda Caicedo - jovem jogadora que esta semana- aos 52 minutos, mas perto do final Alexandra Popp empatou, de penálti.Quando tudo fazia antever o empate no marcador, eis que Manuela Vanegas surpreendeu tudo e todos, colocando as sub-americanas em vantagem.Ainda neste grupo, Marrocos levou a melhor sobre a Coreia do Sul, por 1-0, e é terceiro, com 3 pontos. O golo foi marcado por Ibtissam Jraidi, logo aos 6 minutos.1.º Colômbia, 6 pontos2.º Alemanha, 3 pontos3.º Marrocos, 3 pontos4.º Coreira do Sul, 0 pontos