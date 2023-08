Cristiane critica seleção feminina do Brasil: «Se estivesse lá, o pau ia torar no balneário»

A eliminação precoce do Brasil no Campeonato do Mundo feminino continua a fazer correr muita tinta. Desta vez foi a atacante Cristiane, ausente da convocatória da selecionadora Pia Sundhage, quem veio a terreiro para disparar em todads as direções. E não foi nada meiga...

"A passividade afetou. Especialmente a passividade que a equipa técnica teve à beira do campo… Isso irritou-me muito. É por isso que eu não estava lá, porque a minha reação não ia ser aquela. Se eu estivesse lá, o pau ia torar no balneário. Eu não sou assim. Não sou essa pessoa passiva que aceita sem problemas que está fora da maior competição que existe no planeta. Estou muito brava", registou à imprensa canarinha.

"Eu não sei se as pessoas têm noção do quão grave foi essa eliminação. Acho que as pessoas ainda não perceberam a gravidade de ter saído do Mundial dessa maneira. É muito vergonhoso", rematou.