Dois minutos e... uma obra de arte: Marta Cox fez assim o primeiro golo do Panamá num Mundial feminino

Marta Cox fez, esta quarta-feira, história para o Panamá ao marcar o primeiro golo desse país num Mundial feminino, e logo... com uma obra de arte. Aos 2 minutos do jogo frente à França, a jogadora do Pachuca pegou na bola e marcou um livre direto de muito longe, que só parou no fundo da baliza de Peyraud-Magnin. O remate, de resto, foi praticamente indefensável.Apesar do momento de enorme felicidade, espelhada no rosto de Marta Cox aquando da celebração, certo é que a França acabou por ir para o intervalo a vencer... por 4-1.