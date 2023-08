Dolores Silva: «Foi por um poste que não conseguimos tornar o impossível possível»

A Seleção Nacional feminina chegou esta quinta-feira a Portugal depois de ter sido afastada na fase de grupos do Mundial'2023. Ainda no aeroporto de Lisboa, Dolores Silva reconheceu que esta não era a data em que as Navegadoras queriam viajar, mas acredita num "futuro risonho" para uma equipa que, espera, ser uma inspiração para muitas mulheres."É sem dúvida incrível sentir todo este apoio de perto. Não era a data em que queríamos chegar, mas acima de tudo fica a prestação de toda a equipa e do grupo de trabalho. Representámos todos os portugueses e todas as mulheres que sonharam estar um dia naquele patamar, todas as jovens que um dia sonham chegar lá. Espero que as tenhamos inspirado. O futuro é risonho. Estamos muito orgulhosas do que fizemos e só temos de agradecer a todos os portugueses que nos acompanharam lá, na televisão, que acordaram e ouviram aquilo que pedimos. Agora é bola para a frente"."Sim, claro que custa. Acho que foi por um poste que não conseguimos tornar o impossível possível. Fomos a acreditar que era possível e acho que isso se viu dentro de campo. Tentámos tudo contra uma equipa que dispensa apresentações. Mostrámos o que é jogar à Portugal e o que isto tudo representa para nós. Uma aposta muito grande da nossa federação, do nosso presidente, de todos os portugueses que acreditaram em nós e que agora também têm os olhos em nós. Que continuem a apoiar muito, em setembro temos uma nova competição. Esperamos que isto seja o abrir de um livro muito bonito".Mais tarde, na receção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à seleção, Dolores Silva reiterou a ideia: "É com enorme orgulho que estamos aqui mais uma vez nesta casa. Infelizmente, e como já foi dito, não foi na data que mais queríamos. Ficámos a um golo e um poste de tornar possível o impossível, mas acima de tudo fica o que demonstrámos. Neste último jogo, olhámos as bicampeãs mundiais sem medo algum, unidas enquanto grupo. Todos os portugueses são essenciais e olham para nós de forma mais respeituosa, com mais dignidade e com crença de que o futebol feminino é capaz de alcançar grandes feitos. Mas não posso deixar de mencionar todas as mulheres que traçaram o caminho para podermos navegar por mares nunca dantes navegados. A elas tenho de agradecer, a todo o meu grupo de trabalho. Sem elas seria impossível, dentro de campo, mostrar que é possível chegar aqui. Portugal tem muito talento, basta sermos nós próprias. Basta que continuem a apostar em nós, como tem sido feito. Toda uma equipa que está na federação e que todos os dias trabalha e acredita que o futebol feminino pode chegar a estes patamares. Sei que também impulsionam todos os clubes e associações. E não menos importante, a todo o grupo de trabalho que está por trás de todas nós. Muito obrigada a todos, foram todos muito importantes nesta caminhada. Com a certeza de que vamos abrir mais portas para podermos navegar por mais mares e tornar o impossível possível".