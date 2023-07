Espanha goleia Zâmbia e segue para os oitavos de final do Mundial'2023

Dois jogos, duas vitórias. A Espanha voltou esta quarta-feira a confirmar o seu favoritismo no Mundial'2023 ao vencer a Zâmbia por 5-0, carimbando já o passaporte para os oitavos de final. Num jogo em que o VAR foi 'chamado ao serviço' várias ocasiões, a seleção africana não teve fôlego para o poderio das espanholas.Em Auckland, na Nova Zelândia, Teresa Abelleira abriu o marcador logo aos 9' com um grande remate e Jenni Hermoso dilatou a vantagem aos 13'. Na segunda parte... a goleada: Alba Redondo, que entrou ao intervalo, fez o 3-0 aos 69' e, um minuto depois, foi a vez de Hermoso bisar. Redondo, aos 86', fez também o bis. A baliza espanhola, sublinhe-se, continua inviolável - depois da vitória por 3-0 na 1.ª jornada frente à Costa Rica.Com este resultado, as espanholas somam agora 6 pontos no Grupo C, os mesmos que as japonesas, com quem vão discutir, na última jornada, quem vence o grupo. Já a Zâmbia e a Costa Rica, com zero pontos, estão fora do Mundial.