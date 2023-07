Espanha humilhada pelo Japão no último jogo da fase de grupos

A Espanha foi goleada pelo Japão na última jornada do Grupo C do Mundial feminino, que decorre na Austrália e na Nova Zelândia.A equipa do país vizinho perdeu por claros 4-0, um resultado que não hipotecou a passagem aos oitavos de final, mas acabou por avançar em segundo lugar no grupo. O Japão foi primeiro, só com vitórias.Os golos da seleção nipónica foram marcados por Hinata Miyazawa (12' e 40'), Riko Ueki (29') e Mina Tanaka (82').No mesmo grupo, a Zambia derrotou a Costa Rica, por 3-1, mas não conseguiu apurar-se.