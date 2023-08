Está na hora das decisões no Mundial feminino

O Mundial feminino de futebol vai entrar na fase de todas as decisões, vulgarmente conhecida por ‘mata-mata’. Isto para dizer que arrancam hoje os oitavos de final da prova [ver infografia], com as primeiras horas da manhã a ficarem reservadas para o Suíça-Espanha e o Japão Noruega. Amanhã, as holandesas e norte-americanas, que se apuraram no grupo da seleção portuguesa, medem forças com a África do Sul e Suécia, respetivamente. Esta fase disputa-se até terça-feira, sendo que os ‘quartos’ estão agendados para os próximos dias 11 e 12.