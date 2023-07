Fátima Pinto diz que Mundial vai "marcá-la para a vida"

A médio portuguesa Fátima Pinto, que alinha nos espanhóis do Alavés, disse esta quinta-feira aguardar com ansiedade a estreia no Mundial feminino de futebol, admitindo trata-se de "um sonho de criança".

"Os jogos pela seleção são sempre especiais, mas há alguns que nos marcam mais. Sem dúvida que poder jogar num Mundial vai-me marcar para a vida, é um sonho de criança", disse a jogadora portuguesa, que está à beira de completar 80 internacionalizações.

A jogar em Espanha há um ano, a atleta frisa que existe maior competitividade nos campeonatos estrangeiros e considera que isso pode ajudar no confronto com seleções poderosas como os Estados Unidos e os Holanda. Quanto à estreia, frente às neerlandesas, Fátima está tranquila.

"Estamos unidas, conscientes de que é algo difícil, mas que queremos muito e estamos a trabalhar nesse sentido e temos um mês para nos preparar para o que aí vem. Pressão há sempre, são grandes adversários, mas acreditamos em nós e sabemos do que somos capazes", disse confiante.

Há 11 anos, no Europeu de Sub-19, Fátima Pinto fez parte do lote de jogadoras que esteve presente pela primeira vez na fase final de uma competição europeia. A médio olha com nostalgia para esse marco e elogia o caminho que tem sido feito.

"É incrível. Já foi há alguns anos e é incrível ver a evolução da nossa seleção desde as camadas mais jovens até chegar à seleção A. É um percurso incrível e resultado do trabalho que está a ser feito por todos", afirma.

Desse trajeto têm também feito parte os adeptos, cada vez mais ligados ao futebol feminino, e a internacional portuguesa espera que na altura do Mundial estejam muitos a apoiar a equipa das quinas.

"Espero apanhar muitos portugueses de férias para poderem ver os nossos jogos, estarem connosco, porque sentir esse carinho é importante, saber que estão connosco", concluiu.

A equipa das quinas concentrou-se na segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde realizou os primeiros exames médicos e testes físicos, sendo que para hoje estão programadas duas sessões de treino.

A seleção portuguesa feminina de futebol, composta por 23 jogadoras e liderada por Francisco Neto, permanecerá na Cidade do Futebol até dia 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia.

Antes, a seleção nacional defronta a Inglaterra, em 1 de julho (15h15), em Milton Keynes, a 70 quilómetros de Londres, e a Ucrânia, no dia 7 de julho, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogos particulares.

A estreia de Portugal no Campeonato do Mundo está agendada para dia 23 de julho, frente à Holanda, em Dunedin, Nova Zelândia, seguindo-se o confronto com o Vietname em 27 de julho e o jogo com os Estados Unidos em 1 de agosto.