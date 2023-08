Fernando Gomes e a presença de Portugal no Mundial feminino: «Será a primeira de muitas»

Fernando Gomes sublinhou que a presença de Portugal no Mundial de futebol feminino foi a "primeira de muitas". No Palácio de Belém, onde a Seleção que chegou da Nova Zelândia esta quinta-feira foi recebida por Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da FPF sublinhou a dedicação e trabalho das Navegadoras na competição na qual foram eliminadas na fase de grupos."É verdadeiramente para mim um enorme orgulho e uma imensa gratidão estar nesta cerimónia a celebrar a participação da nossa Seleção no Mundial da Nova Zelândia e Austrália. Como sabemos, é a primeira vez que Portugal participa no Campeonato do Mundo feminino e, pelo que foi possível ver, estamos convencidos de que será a primeira de muitas. Esta equipa habituou-nos a um percurso difícil e, encarando essa participação no Mundial pela primeira vez, fê-lo de uma forma extraordinária. Foram três jogos extremamente bem conseguidos. Estivemos plenamente convencidos de que iríamos conseguir tornar possível o impossível. Não foi uma surpresa para mim enquanto presidente da federação. Uma fiabilidade extrema, dedicação profunda, de um amor à camisola, de uma dedicação sem limites. Tudo fizeram para honrar Portugal. Infelizmente, como sabemos, e apesar do grupo ser extremamente difícil, com as duas finalistas do Campeonato do Mundo de 2019, e num jogo épico que realizámos com as atuais bicampeãs do mundo, acabámos por não conseguir tornar o impossível em possível. Quem esteve presente no estádio, verificou que nos últimos 15 minutos, as 43 mil pessoas aclamaram a nossa equipa, incentivando-a a conquistar o que parecia impossível. Não o conseguimos, mas temos de estar orgulhosos do que fizemos. E este grupo, que fez um percurso extremamente difícil, soube honrar a camisola, Portugal e o futebol português", afirmou.E prosseguiu: "Estou certo que esta conquista vai ser a primeira de muitas outras. Tenho a certeza absoluta que o futuro será risonho. Da nossa parte, em meu nome e em nome da direção, tudo iremos fazer para que sejam criadas as condições para isso ser possível. Contamos com o apoio dos clubes, das associações distritais, de outros parceiros. Com a consciência de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Fizemos história, ganhámos um jogo. Empatámos com as bicampeãs do mundo e, num pequeno detalhe de uma bola ao poste, regressámos mais cedo a casa. Com o dever cumprido com os portugueses, que de forma massiva estiveram à frente das televisões a ver o desempenho desta equipa durante estes três jogos. Acima de tudo, houve identidade e comunhão com os portugueses que é de assinalar. Estamos convencidos que os cerca de 1,4 milhões que viram o Portugal-Estados Unidos vão acarinhar ainda mais na Liga das Nações, em setembro. É uma satisfação ver o apoio brutal dos portugueses espalhados pelo mundo. Para finalizar, fica um agradecimento muito grande às nossas atletas, equipa técnica e toda a equipa que construiu este momento de rara felicidade em termos de afirmação desportiva. O futebol feminino tem dado passos significativos e é uma forma também de valorizar o futebol no seu todo. O futebol praticado por mulheres traz ao próprio futebol uma nova visão e veio para ficar. Vamos fazer tudo para que mais meninas e raparigas promovam e pratiquem o futebol em Portugal".