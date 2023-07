França empata com Jamaica e Suécia vence com reviravolta

A seleção francesa, quinta formação do ranking mundial, não conseguiu sair do nulo ante a Jamaica, reduzida a 10 aos 90+2 por expulsão de Shaw e marcou passo no apuramento para os oitavos de final.

As jamaicanas perderam todos os jogos disputados no Mundial'2019, quando se estrearam, mas podem agora sonhar com a passagem à próxima fase, uma vez que defrontam o Panamá na próxima ronda do Grupo F.

Em Wellington, a Suécia começou a perder, mas deu a volta em cima do fim diante da África do Sul, que se tinha adiantado aos 48 minutos por Magaia, conseguindo a reviravolta por Rolfo (65') e Ilestedt (90').

As suecas estão na frente do Grupo G e na expectativa do que façam Itália e Argentina, que se defrontam na segunda-feira no fecho da ronda inaugural.

Na segunda-feira, entra igualmente em cena a Alemanha, a receber Marrocos, o Brasil, ante o Panamá, e a Colômbia, perante a Coreia do Sul.