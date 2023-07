Francisco Neto e o duelo com a Holanda: «Teremos todas as jogadoras disponíveis»

A seleção portuguesa feminina tem todas as 23 jogadoras à disposição para a estreia, domingo, no Mundial'2023, mas, em relação ao onze, o selecionador Francisco Neto ainda vai dormir sobre o assunto.

"Tivemos alguns problemas com as jogadoras durante esta preparação e foi por isso que trouxemos duas jogadoras a mais, mas, felizmente, ontem [sexta-feira] já tivemos todas as jogadoras disponíveis", regozijou-se o técnico luso.

Desta forma, Francisco Neto não tem limitações nas escolhas para o embate com a Holanda, em Dunedin: "Acredito que amanhã [domingo] teremos todos os jogadores disponíveis e cabe-nos a nós, enquanto equipa técnica, decidir quem serão as melhores, estrategicamente, para aquilo que aí vem".

O treino de sexta-feira, em Auckland, foi o primeiro com todas as jogadoras em pleno e hoje o cenário repetiu-se, na Dunedin University, 'paredes-meias' com o Forsyth Barr Stadium, o palco do jogo, que as jogadoras lusas visitaram ao final da tarde.

"Temos uma boa ideia da base, mas nunca temos [o onze] fechado. Há sempre mais um treino, há sempre mais uma noite, há sempre algo para ajustar. Aquilo que queremos, acima de tudo, é ter 23 jogadoras preparadas", explicou, antes do último treino.

E, por esse lado, Francisco Neto vai dormir descansado: "Quando digo preparadas, é estarem preparadas com a nossa ideia de jogo. Felizmente, é isso que eu acho que temos".

"Temos as 23 jogadoras a saber o que é ser Portugal, a saber aquilo que nós, enquanto treinadores, queremos estrategicamente, e, depois, cabe-nos a nós, em função daquilo que é a estratégia do jogo - porque todas elas nos aportam coisas diferentes -, escolher as melhores 'peças'", afirmou.

No último encontro de preparação em Portugal, frente à Ucrânia, Francisco Neto introduziu um inédito esquema com três centrais, mas, também quanto a isso, não abre o jogo sobre o que vai apresentar na histórica estreia em mundiais.

"Até pode ser uma linha de dois ou uma linha de seis", brincou o selecionador nacional, reconhecendo que também não sabe qual o esquema tático que as neerlandesas vão utilizar, pois "já se apresentaram com linha [defensiva] de cinco e de quatro e, com bola, muitas vezes com linha de três".

O suspense durará até perto do começo do encontro: "Até à hora do jogo, pelo menos até 90 minutos antes, vamos andar aqui a esconder, uns dos outros, aquilo que iremos apresentar".

"Temos os nossos princípios, aquilo que queremos que as nossas jogadoras façam, bem assimilados. Seja qual for a estrutura que iremos apresentar, os princípios estão bem definidos e não irão alterar, independentemente da noite que eu dormir", frisou.

O nono encontro entre Portugal e Holanda, da primeira ronda do Grupo E, está marcado para domingo, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.