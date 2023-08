Francisco Neto: «Voltámos com aquilo que tínhamos prometido»

Francisco Neto não escondeu o orgulho pela prestação da Seleção Nacional feminina no Mundial'2023. No Palácio de Belém, onde as Navegadoras foram recebidas pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa após terem regressado da Nova Zelândia esta quinta-feira, o treinador sublinhou a competência da sua equipa "onde muita gente não acreditava"."Não voltámos na data que gostaríamos, não voltámos na data que achamos que merecíamos, mas voltámos com aquilo que tínhamos prometido. Muito trabalho, dedicação e ambição. Demos o que tínhamos e não tínhamos dentro de campo. É isso que carateriza esta equipa. Só se descansa no fim e nunca no meio, é esse o nosso lema e foi isso que fizemos na competição. Agradecer também a todo o staff por tudo aquilo que fazem por nós. Muito do que fazemos é fruto da competência que há nos clubes e nas associações. Temos sucesso e conseguimos ser competitivos porque conseguimos funcionar como um todo. Fomos competentes onde muita gente não acreditava, mas acho que só não acreditava quem nunca as tinhas visto jogar. Não foi uma surpresa para quem as conhece nem para quem já as viu jogar. É uma equipa que trabalha, quer e acredita muito. Acreditamos que independentemente dos resultados daqui para a frente, este comportamento e compromisso nunca nos vai faltar. Cá voltaremos", afirmou.