Governo da Colômbia investe forte no futebol feminino

O Governo da Colômbia vai investir perto de 2 milhões de euros no futebol feminino daquele país.

Após a prestação positiva da formação cafetera no recente Campeonato do Mundo, onde caiu nos quartos de final às mãos da finalista Inglaterra, os responsáveis políticos do país consideram que esta é a altura certa para investir forte.

Este dinheiro será canalizado para o desenvolvimento de vários clubes do país e também para melhorar a organização da principal liga feminino. Nete momento, por falta de recusrsos fiannceiros, o Campeonato Colobiano é disputado em cinco meses. No resto do ano as futebolistas não tem qualquer atividade oficial.