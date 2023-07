Inglaterra e China vencem no grupo D do Mundial’2023

A Inglaterra venceu esta sexta-feira a Dinamarca por 1-0, na segunda jornada do grupo D do Mundial'2023, enquanto a China, da mesma poule, derrotou o Haiti também por 1-0, deixando as 'contas' do apuramento ainda em aberto. No grupo G, a Argentina recuperou de uma desvantagem de dois golos diante da África do Sul e resgatou um ponto precioso que mantém a seleção albiceleste 'viva' na competição.

Graças a um golo madrugador da avançada Lauren James aos 6' minutos, as leoas venceram o conjunto do norte da Europa, num jogo que foi dominado pela seleção inglesa. No mesmo grupo, o D, a China acabou por derrotar o Haiti também por 1-0 através de um penálti convertido aos 73' por Wang Shuang, depois da sua equipa ser reduzida a dez elementos - Zhang Rui expulsa com cartão vermelho aos 29' - mantendo assim o conjunto asiático na luta pelos oitavos de final.

No grupo G, a África do Sul não conseguiu segurar uma vantagem de dois golos alcançada por Linda Motlhalo aos 30' e ampliada por Thembi Kgatlana aos 66', dividindo assim pontos com a Argentina que teve uma segunda parte de grande qualidade, marcando primeiro pela defesa Sophia Braun aos 74' e logo depois aos 79' por intermédio de Romina Nunez.

Ambos os grupos ainda estão 'em aberto', sendo que, apenas na última jornada será possível definir as seleções apuradas para os oitavos de final.