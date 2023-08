Inglaterra vence Austrália e garante primeira final de um Mundial feminino

A Inglaterra resistiu hoje à enérgica reação da Austrália e venceu por 3-1 a coanfitriã do Mundial de futebol feminino de 2023, marcando encontro com a Espanha na final da prova, da qual resultará uma campeã inédita. Em Sydney, nem o apoio de mais de 75.000 adeptos australianos impediu a campeã europeia de se impor no segundo jogo das meias-finais e apurar-se pela primeira vez para o encontro de atribuição do título, no domingo, tal como acontece com a Espanha, que venceu na terça-feira a Suécia, por 2-1.





A Inglaterra chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo marcado por Ella Ann Toone (36'), mas a Austrália empatou na segunda parte por intermédio de Samantha Kerr (63'), a sua jogadora mais influente, com um poderoso remate de fora da área.A igualdade durou pouco tempo, uma vez que Lauren Hemp (71') recolocou as inglesas em vantagem, mas a campeã da Europa apenas respirou de alívio quando Alessia Russo (86'), autora da assistência para o golo inaugural, estabeleceu o 3-1, correspondendo uma solicitação perfeita de Hemp.Pouco antes do terceiro tento da equipa europeia, a anfitriã da fase final do torneio dispôs de duas oportunidades soberanas para voltar a empatar, a primeira evitada pela guarda-redes Mary Earps, na sequência de um remate de Cortnee Vine, e a segunda desperdiçada por Kerr, com um remate ligeiramente sobre a barra.Depois de ter terminado em terceiro lugar em 2015 e em quarto em 2019, a Inglaterra vai procurar juntar o título mundial ao europeu, no domingo, também em Sydney, perante uma seleção espanhola que nunca tinha sequer chegado às meias-finais, sucedendo aos Estados Unidos, que venceram as duas últimas edições.No sábado, disputa-se o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, entre a Suécia, que era uma das principais favoritas, especialmente depois de afastar os Estados Unidos, e a Austrália, organizadora da competição, em conjunto com a Nova Zelândia.