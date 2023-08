Inglaterra vence Colômbia e está nas meias-finais do Mundial

A Inglaterra venceu este sábado a Colômbia (2-1), em jogo a contar para os quartos-de-final do Mundial'2023. As campeãs europeias vão agora jogar com a Austrália, nas meias-finais do torneio (quarta-feira, às 8 horas).A seleção de Sarina Wiegman até começou a perder, com a Leicy Santos a marcar pela Colômbia no final da primeira parte (44’), mas a Inglaterra conseguiu dar a volta ao resultado. Lauren Hemp (45+6’) empatou o jogo no tempo de compensação do primeiro tempo e Alessia Russo (63’) deu vantagem às 'lionesses' e selou o marcador em 2-1.Recorde-se que, no outro jogo dos quartos-de-final, a Austrália eliminou a França, depois de uma