Japão bate Costa Rica com dois golos em dois minutos

O Japão derrotou a Costa Rica, por 2-0, na 2.ª jornada do Grupo C do Mundial feminino, que decorre na Austrália e na Nova ZelândiaAs nipónicas impuseram-se com dois golos no espaço de dois minutos, o primeiro por Hikaru Naomoto, aos 25'; o segundo por intermédio de Aoba Fujino, aos 27'.O Japão lidera o Grupo C, só com vitórias.