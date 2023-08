Jéssica Silva e a prestação de Portugal no Mundial: «Conquistámos o respeito do mundo»

Jéssica Silva falou esta quinta-feira aos jornalistas na chegada da Seleção Nacional feminina ao Aeroporto de Lisboa, onde frisou que depois da prestação no Mundial a equipa sente que vai "ter cada vez mais responsabilidade"."É muito orgulho. Foram 30 dias muito bem passados. Estamos todas muito felizes por aquilo que fizemos. Acho que nos transcendemos. Desportivamente não conquistámos o que queríamos ter conquistado, mas estamos todas muito orgulhosas pelo nosso percurso e temos de dar continuidade ao que nos fez chegar a este patamar. Em setembro temos a Liga das Nações e que os portugueses continuem a demonstrar esse apoio, que nós agradecemos", começou por dizer."É um trabalho de todos. Dos clubes, das nossas famílias, da federação. Todas as pessoas que estão na nossa atmosfera durante o ano são muito importantes. São elas que nos aturam e que nos ajudam a estar nas melhores condições para representar Portugal. Trabalhámos muito bem, fizemos uma época desportiva muito longa e boa e acho que o desfecho deste Mundial foi a imagem daquilo que tem sido o nosso ano. Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, mas tem de ficar realçada a nossa imagem e aquilo que fizemos contra grandes referências a nível mundial. Acho que conquistámos o respeito do mundo inteiro"."Temos que dar continuidade a este trabalho. Sentimos que vamos ter cada vez mais responsabilidade, mas assumimos isso desde início, a vontade de marcar a posição da jogadora portuguesa de uma forma positiva e mostrar aquilo que realmente valemos. É isso que temos feito. Não foi só no Mundial, têm sido oito anos numa evolução crescente e temos de continuar. Estamos felizes e motivadas para o que aí vem"."Sim. Recebemos o apoio dos nossos colegas de profissão, desportistas de outras modalidades... Mensagens de pessoas que não estão diretamente ligadas ao desporto. É algo que nos deixa bastante felizes, mas é fruto do que estamos a fazer. Agradecemos todo esse apoio e é continuar".