Joaquim Evangelista: «Balanço da participação do Mundial'2023 só pode ser positivo»

O Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) disse esta quarta-feira que a participação de Portugal no Mundial'2023 feminino, que decorre na Nova Zelândia e Austrália, "marcará as próximas gerações e retirará os pesos de muitos preconceitos".

"Não tenho dúvidas de que os portugueses se sentiram representados ao mais alto nível desportivo pela atitude e pela qualidade que mostraram em três jogos inesquecíveis, nos quais deixaram uma verdadeira impressão digital que marcará as próximas gerações e lhes retirará certamente os pesos de muitos preconceitos e limitações pelos quais as protagonistas desta equipa das quinas tiveram de passar para chegarem tão longe", manifestou Joaquim Evangelista, em comunicado.

Na nota divulgada no site oficial do organismo, o dirigente salienta que "o balanço da participação só pode ser positivo".

O estreante Portugal foi afastado do Mundial'2023 ao acabar o Grupo E no terceiro lugar, com quatro pontos, ficando a um dos Estados Unidos, bicampeões mundiais em título, e a três da Holanda, que na última ronda 'cilindraram' o Vietname por 7-0.

A formação comandada por Francisco Neto começou com um desaire por 1-0 face às holandesas, em Dunedin, depois venceu o Vietname por 2-0, em Hamilton, e, a fechar, empatou a zero com os Estados Unidos, no Eden Park, em Auckland.