Jogadoras da seleção portuguesa submetidas a controlo antidoping

A seleção portuguesa feminina de futebol foi esta quinta-feira submetida a um controlo antidoping, realizado pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), a pedido da FIFA, com vista à participação no Campeonato do Mundo.

Algumas jogadoras da equipa portuguesa que vai estar no Mundial'2023, na Austrália e Nova Zelândia, foram sujeitas a testes de controlo antidoping, sendo que este é um procedimento habitual antes das grandes competições.

As atletas foram escolhidas aleatoriamente, numa ação que se realizou antes do treino da equipa marcado para esta manhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção feminina portuguesa, composta por 23 jogadoras e liderada por Francisco Neto, permanecerá na Cidade do Futebol até dia 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia.

Antes dessa data, a equipa nacional fará dois jogos de preparação, o primeiro frente à Inglaterra, em 1 de julho, e o segundo diante da Ucrânia, em 7 de julho.

A estreia de Portugal no Campeonato do Mundo está agendada para dia 23 de julho, frente à Holanda, em Dunedin, Nova Zelândia, seguindo-se o confronto com o Vietname, em 27 de julho, e o jogo com os Estados Unidos, em 1 de agosto.