Lauren James punida com dois jogos de castigo após pisar anca de adversária

A FIFA decidiu punir Lauren James com dois jogos de castigo por ter pisado a anca de Michelle Alozie, adversária nigeriana no jogo dos oitavos de final do Mundial feminino. A avançada inglesa levou um, depois de a árbitra ter consultado o VAR. Assim, Lauren James só poderá ser utilizada por Sarina Wiegman se a Inglaterra chegar à final, que se realiza no próximo dia 20 de agosto. A Inglaterra acabaria por vencer a Nigéria pornos penáltis.Lauren James, de 21 anos, até estava a ser o grande destaque da seleção inglesa no Mundial, com três golos e três assistências em quatro jogos. No entanto, na próxima partida contra a Colômbia, a avançada terá de ver das bancadas as companheiras de equipa a tentarem carimbar a passagem para as meias-finais da prova.No dia 8 de agosto, a avançada do Chelsea pediu desculpa à jogadora nigeriana e às colegas de equipa pelo sucedido: "Todo o meu amor e respeito por vocês. Peço desculpa pelo que aconteceu. Para os adeptos ingleses e para as minhas colegas de equipa, jogar com e para vocês é a minha maior honra e prometo aprender com a minha experiência". Lauren James escreveu estas palavras em resposta ao tweet que ano mesmo dia: "Por favor, descansem. Estamos a jogar num palco mundial. Este jogo é paixão, emoções insuperáveis, momentos… todo o respeito pela Lauren James".: T.O.