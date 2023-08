Megan Rapinoe responde às críticas após ter falhado penálti

Megan Rapinoe, estrela maior da seleção americana de futebol feminino, está a ser alvo de críticas depois de ter falhado um penálti no jogo com a Suécia, que d itou a eliminação do Mundial . A jogadora, de 38 anos, foi a escolhida para converter o 4.º remate da marca dos 11 metros, mas acabou por atirar por cima da baliza e tem sido arrasada nas redes sociais por nesse momento ter esboçado um sorriso."Penso que jogámos muito bem. Estou muito feliz por saírmos (do Mundial) a jogar desta forma. Quer dizer, isto é como uma piada de mau gosto. Sou assim, é uma piada de humor negro (sobre o penálti falhado). Sinto-me muito agradecida e realizada. Sei que é o fim e que é triste, mas saber que esta foi a única vez em que estive numa situação destas significa que tive muito sucesso. Gostei muito de jogar por esta equipa, foi uma honra", disse.Eleita a melhor jogadora do mundo, em 2019, Rapinoe destacou ainda a resiliência da seleção americana. "Penso que a equipa lutou sempre por mais e para mim isso é o mais importante... e usámos o nosso talento para fazer algo que mudou o Mundo para sempre. Isso significa muito", concluiu.