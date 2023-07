Milhão e meio viram a estreia da Seleção feminina no Mundial

A evolução do futebol feminino em Portugal reflete-se não apenas dentro de campo mas também fora. Prova disso é que a estreia da equipa das quinas no Mundial, disputado na Austrália e Nova Zelândia, com várias horas, registou mais de 1 milhão e meio de espectadores na RTP1, com um share de 33%, o melhor do último domingo.

O encontro da 1.ª jornada do grupo E, com a Holanda, que arrancou muito cedo, às 8h30 (7h30 nos Açores), terminou no top 10 dos programas mais vistos do dia, mais precisamente no 9.º lugar. A próxima partida da formação de Francisco Neto será à mesma hora, diante do Vietname.