Portugal cumpriu último treino no Mangere Centre Park

A seleção portuguesa feminina cumpriu este domingo o último treino no Mangere Centre Park, em Auckland, na Nova Zelândia, a dois dias do embate com os Estados Unidos, da terceira e última jornada do Grupo E do Mundial'2023.

As comandadas de Francisco Neto despediram-se daquele que foi, desde 15 de julho, o seu local de trabalho, numa sessão à qual só voltou a faltar a média Fátima Pinto, que se ficou pelo ginásio, a recuperar de uma lesão no joelho direito.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, as jogadoras lusas estiveram a fazer trabalho físico e já com bola.

Na segunda-feira, véspera do embate face às bicampeãs mundiais em título, a formação das 'quinas' vai treinar no North Harbour Stadium, em Auckland, a partir das 10H15 locais (23H15 de hoje em Lisboa).

Depois, às 15H30 locais (4H30 em Lisboa), realiza-se a familiarização ao Eden Park, em Auckland, o palco do encontro, seguindo-se, pelas 16 horas (5 horas) a conferência de imprensa com o selecionador, Francisco Neto, e a jogadora Ana Borges.

Portugal, que começou com um desaire face à Holanda (0-1) e na segunda ronda bateu o Vietname (2-0), entra para a terceira e última jornada da fase de grupos dependente apenas de si próprio para chegar aos oitavos de final, ainda que tal signifique que tenha vencer os Estados Unidos, terça-feira, em Auckland.

No Eden Park, a partir das 19 horas (8 em Lisboa), as comandadas de Francisco Neto podem também conseguir o apuramento empatando, mas, para isso, era necessário que o já eliminado Vietname vencesse os Países Baixos, à mesma hora, em Dunedin.

Os Estados Unidos venceram quatro das oito edições do Mundial feminino, incluindo as duas últimas (2015 e 2019), sendo que não perderam - nos 90 minutos ou no prolongamento - nenhum dos 19 últimos jogos em fases finais (15 vitórias e quatro empates).

A última derrota em Mundiais das próximas adversárias portuguesas data de 6 de julho de 2011, dia em que perderam com a Suécia por 2-1, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial2011.

Após duas jornadas, as norte-americanas lideram o Grupo E, com quatro pontos (4-1 em golos), os mesmos das holandesas, segundas (2-1), enquanto Portugal é terceiro, com três (2-1), e o Vietname, já eliminado, segue em quarto, a zero (0-5).