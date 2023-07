Seleção treina hoje em Auckland após 26 horas de viagem

Depois da partida às 21h15 de segunda-feira desde Lisboa, a Seleção feminina chegou ontem a Auckland cerca das 23h30, após uma escala no Dubai. Foram mais de 26 horas de viagem. As Navegadoras treinam hoje pela primeira vez na Nova Zelândia, onde dão o pontapé da saída na estreia num Mundial dia 23, frente à Holanda.Antes há um derradeiro jogo de preparação, no dia 16, com a Noruega, e Sílvia Rebelo, que tem trabalhado condicionada, devido a limitações físicas, acredita que já estará em condições. "Se é possível jogar com a Noruega? Sim, sim, penso que sim. Estou a recuperar bem, a fazer o possível para dia 23 estar disponível", disse a central de 34 anos, rematando: "Tal como o Presidente da República disse, não há impossíveis. É um orgulho imenso representar Portugal ao mais alto nível, temos de nos adaptar rapidamente."