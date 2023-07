Sílvia Rebelo "a recuperar bem" e pronta para Mundial feminino

A defesa Sílvia Rebelo confirmou esta terça-feira estar "a recuperar bem" de problemas físicos e que estará pronta para a disputa do Mundial feminino de 2023, no qual a seleção portuguesa se irá estrear em fases finais.

Na preparação para a competição, a seleção portuguesa defrontou a campeã europeia Inglaterra, com um nulo (0-0), e a Ucrânia, na sexta-feira (vitória por 2-0, no Bessa) e no sábado (vitória por 6-0, à porta fechada).

Sílvia não participou em nenhum destes particulares, mas não se mostrou preocupada.

A experiente defesa central de 34 anos passou todo o estágio em gestão por conta de alguns problemas físicos que têm desaconselhado a sua utilização, mas diz estar pronta para ser opção no Mundial.

"Estou bem, estou a recuperar bem e a fazer o possível para no dia 23 estar disponível para o treinador", disse aos jornalistas, ainda na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Três encontros sem derrotas - e sem golos sofridos -, que trazem confiança para o exigente Grupo E que vai encarar no Mundial da Nova Zelândia e Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto. Antes de iniciar a fase final, Portugal ainda irá defrontar a Noruega, no dia 16, em jogo-treino à porta fechada.

"Foram bons jogos (Inglaterra e Ucrânia), mas já ficaram para trás e ainda temos muito para crescer, temos muito tempo para trabalhar. A Noruega será mais um jogo de preparação, vai dar-nos coisas diferentes do que nos deram a Inglaterra e também a Ucrânia, quantos mais jogos fizermos, mais preparadas iremos estar para dia 23", considerou a jogadora, uma das capitãs de equipa.

Sílvia Rebelo, internacional por 123 ocasiões, reconheceu o poderio da Holanda e Estados Unidos, adversários de nível de dificuldade semelhante entre si e de classe mundial, mas mostrou-se confiante no trabalho realizado.

"Já demos provas de todo o trabalho que fizemos e, mais uma vez, vamos representar Portugal ao mais alto nível", sublinhou a defensora.

A internacional portuguesa frisou a capacidade de adaptação tática da equipa nacional, que ainda no jogo particular frente à Ucrânia, disputado no Estádio do Bessa, ensaiou um esquema de três centrais com resultados positivos.

"A estratégia faz parte, é o treinador quem a dá e nós só tentamos cumprir ao máximo as ordens que ele nos dá. Mas, a este nível, temos de estar preparadas para jogar de qualquer maneira e é isso que estamos a fazer," assegurou

A equipa portuguesa encontra-se em trânsito para a Nova Zelândia, onde deverá aterrar cerca das 23:00 portuguesas desta terça-feira (mais 11 horas no horário local).

Portugal é estreante no Mundial de 2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, com a seleção lusa integrada no Grupo E, com Holanda (jogo em 23 de julho, em Dunedin), Vietname (27 de julho, em Hamilton) e Estados Unidos (1 de agosto, em Auckland).