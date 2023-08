Suécia bate Austrália e termina Mundial feminino no 3.º lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Suécia bateu, este sábado, a Austrália por 2-0, terminando assim o Mundial feminino no 3.º lugar.Fridolina Rolfö abriu o marcador à passagem da meia hora de jogo, de penálti, e Kosovare Asllani sentenciou o resultado final já na 2.ª parte, aos 62 minutos.Esta é a quarta vez que a Suécia termina um Mundial no 3.º lugar, ao passo que a Austrália consegue a sua melhor classificação de sempre.Refira-se que a Espanha, que eliminou a Suécia nas meias finais (2-1) , e a Inglaterra, que levou a melhor sobre a Austrália (1-3) , disputam amanhã a final da competição, num encontro que tem apito inicial marcado para as 11 horas.