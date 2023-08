Suécia elimina Japão e garante vaga nas 'meias' do Mundial feminino

A Suécia venceu, esta sexta-feira, o Japão (2-1) nos quartos-de-final do Mundial feminino e vai marcar presença pela quinta vez nas ‘meias’ do torneio. Com as japonesas eliminadas, o Campeonato do Mundo deste ano, que se realiza na Austrália e na Nova Zelândia, terá como vencedora uma seleção que nunca foi anteriormente campeã.Na primeira parte (32’), depois de vários ressaltos na sequência de um livre, as suecas colocaram-se à frente do marcador com um golo da defesa-central Amanda Ilestedt. A Suécia ampliou a vantagem (51’) através de um penálti convertido pela médio Filippa Angeldahl. No final do jogo (87’), o Japão ainda reduziu por Hanoka Hayashi, mas não conseguiu dar a volta ao marcador.Na meia-final a Suécia vai jogar com a Espanha, que esta sexta-feira eliminou a Holanda. Este sábado, Austrália e França e Inglaterra e Colômbia disputam as outras vagas para as ‘meias’.