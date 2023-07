Suécia goleia Itália e avança para os oitavos de final no Mundial feminino

A Suécia derrotou a Itália, por claros 5-0, na segunda jornada do Grupo G do Campeonato do Mundo feminino, que decorre na Nova Zelândia e na Austrália.A formação nórdica, que somou o segundo trunfo no grupo, já garantiu o acesso aos oitavos de final da prova.Os golos das suecas foram marcados por Amanda Ilestedt (39' e 50'), Fridolina Rolfo (44'), Stina Blackstenius (45+1') e Rebecka Blomqvist (90+5').As italianas, segundas classificadas no agrupamento, têm agora de somar pelo menos um ponto diante da África do Sul, na última jornada desta fase.