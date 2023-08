Suécia termina com o pleno de triunfos no grupo G

A Suécia, que já tinha assegurado o apuramento para os 'oitavos' do Mundial na ronda anterior, terminou com o pleno de triunfos no grupo G, ao impor-se à Argentina, por 2-0, em Hamilton, com golos marcados por Rebecka Blomqvist, aos 66 minutos, e Elin Rubensson, aos 90, de penálti.

As escandinavas vão defrontar os Estados Unidos nos oitavos de final, num embate entre terceira e primeira colocadas do ranking mundial, respetivamente, mas poderiam ter marcado encontro com Portugal, que, em estreia absoluta no torneio, esteve perto de eliminar as bicampeãs em título, tendo empatado 0-0 no fecho da 'poule' E. No período de compensação, aos 90'+1 minutos, Ana Capeta, que tinha entrado aos 89', acertou no poste esquerdo da baliza norte-americana, cuja derrota deixaria de fora da prova a recordista de troféus, com quatro conquistados em oito edições, atrás dos Países Baixos e de Portugal.

As holandesas, vice-campeãs do mundo, vão enfrentar a África do Sul, que se apurou pela primeira vez para a fase a eliminar, ao bater a Itália, por 3-2, em Wellington, graças a um golo concretizado por Thembi Kgatlana, aos 90'+2 minutos.

O bis de Arianna Caruso, aos 11 minutos, de penálti, e aos 74, foi insuficiente para evitar a derrota das transalpinas, que atingiram os quartos de final em 2019, enquanto as sul-africanas beneficiaram de um autogolo de Benedetta Orsi, aos 32', e de um tento de Hildah Magaia, aos 67'.

A nona edição do Mundial feminino de futebol decorre até 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.

Portugal, uma das oito seleções estreantes, terminou no terceiro lugar do Grupo E, depois de ter perdido com a Holanda, por 1-0, vencido o Vietname, por 2-0, e empatado 0-0 com os Estados Unidos, este último na terça-feira.