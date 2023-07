Suíça e Noruega seguem para os 'oitavos' no Grupo A

A Suíça e a Noruega carimbaram o passaporte para os oitavos de final do Campeonato do Mundo feminino, que está a decorrer na Austrália e na Nova Zelândia.As helvéticas empataram a zero com a Nova Zelândia no último jogo do Grupo A e passam em primeiro no agrupamento. Já a Noruega goleou as Filipinas, por 6-0, com Sophie Román Haug em grande plano, a assinar um hat-trick (6', 17' e 90+5').Os restantes golos das nórdicas foram marcados por Caroline Hansen (31'), Alicia Barker (48') e Guro Reiten (53').