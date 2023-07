Susto na seleção da Colômbia: jovem jogadora de 18 anos perde a consciência num treino

EL MOMENTO QUE PREOCUPÓ A TODO UN PAÍS



Linda Caicedo, ya recuperada, entrena con normalidad junto a sus compañeras.



Linda Caicedo, jovem jogadora de 18 anos da seleção da Colômbia, perdeu a consciência num treino da equipa sul-americana, em Sydney, e foi rapidamente conduzida ao hospital.A jogadora corria, aparentemente numa fase de aquecimento da sessão, quando parou de repente, agarrada ao peito, antes de se deixar cair sobre o relvado.Preocupadas, várias companheiras de equipa acercaram-se de Linda Caicedo, que foi logo assistida pela equipa médica da Colômbia. A jogadora recuperou depois a consciência e foi conduzida ao hospital.Um elemento da equipa médica contou depois que Linda "está muito cansada" mas "de volta ao normal". "O que aconteceu foi um sintoma do stress e da exigência física de um Campeonato do Mundo."Linda Caicedo, que marcou um golo à Coreia do Sul esta semana, foi diagnosticada com cancro num ovário aos 15 anos. Foi operada e sujeita seis meses de quimioterapia, antes de regressar ao futebol.Numa entrevista à FIFA a jogadora recordou o sucedido: "Na altura pensei que não voltaria a jogar futebol, por causa dos tratamentos e cirurgias a que fui sujeita. Mentalmente foi um momento difícil da minha vida. Mas agradeço por ter acontecido quando ainda era muito nova porque consegui recuperar, com o apoio da minha família. Fez-me crescer e estou feliz por estar aqui."