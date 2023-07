TikTok e FIFA em parceria para divulgar Mundial de futebol feminino

O TikTok, plataforma de entretenimento, e a FIFA uniram esforços na promoção do Mundial de futebol feminino, que arrancou esta quinta-feira na Austrália e Nova Zelândia, e que conta a participação de Portugal. "Esta união de forças pretende apoiar #WomenInSports, dando à comunidade de fãs um lugar na primeira fila para toda a emoção das nações anfitriãs, que pretende contar também com a participação de criadores de conteúdo de todo o mundo para que as comunidades possam assistir aos bastidores dos torneios pelos olhos dos seus criadores favoritos", pode ler-se no comunicado.Estas são as bases do projeto: "Durante todo o torneio, o TikTok e a FIFA vão disponibilizar aos fãs os conteúdos mais emocionantes, incluindo momentos de bastidores, as chegadas das equipas, conteúdos de promoção dos jogos e sugestões de onde as pessoas poderão assistir aos jogos, destaques dos jogos, reações de jogadores e treinadores e muito mais. No TikTok, os fãs também podem aceder ao 'FIFA Women's World Cup 2023 Hub', onde vão estar os conteúdos mais recentes da FIFA, das estações de televisão oficiais, das seleções nacionais e das suas jogadoras, bem como vai estar disponível um link de acesso à programação e aos resultados dos jogos em FIFA.com".