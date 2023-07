Ucraniana Kateryna Monzul arbitra estreia de Portugal no Mundial feminino

A FIFA anunciou, esta quinta-feira, que a árbitra ucraniana Kateryna Monzul irá dirigir o encontro de estreia da Seleção Nacional no Mundial de futebol feminino, diante da Holanda, este domingo de manhã, às 8h30 de Portugal Continental.A árbitra de 42 anos tem grande experiência no panorama internacional, tendo dirigido a final do Campeonato da Europa feminino do ano passado e também já apitou jogos de Seleções masculinas e de equipas nas provas da UEFA, como a Liga Europa e Liga Conferência.A compatriota Maryna Striletska e a polaca Paulina Baranowska serão as assistentes e a canadiana Myriam Marcotte a quarta árbitra. A equipa que estará no VAR ainda não foi divulgada pela FIFA.