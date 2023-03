Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Há consenso na Seleção por Ronaldo, Pote e Florentino: Ex-internacionais dão uma ajuda a Roberto Martínez Estivemos à conversa com Álvaro Magalhães, Jorge Cadete e José Calado sobre as escolhas do espanhol