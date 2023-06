Paulo Ferreira considera que "Martínez é um excelente treinador"

Paulo Ferreira, hoje com 44 anos, foi internacional por Portugal em 62 ocasiões e, à margem da inauguração do no Espaço António Gaspar, em Lisboa, congratulou-se com o arranque da Seleção Nacional no apuramento para o Euro'2024."Quatro jogos, quatro vitórias, está a correr tudo bem. Martínez é um excelente treinador, está a fazer um excelente trabalho, tem esta fase de adaptação, que é importante. Os jogos não tinham grande nível de exigência, mas era importante ganhar, nesta fase de qualificação", começpu por referir o ex-lateral-direito de FC Porto e Chelsea, satisfeito pela presença de alternativas da qualidade de João Cancelo, Dalot ou Nélson Semedo na sua posição: "Felizmente, estamos bem servidos, ainda bem, temos muita qualidade. Portugal sofria muito na lateral-esquerda e aí também estamos bem servidos, com o Guerreiro, o Nuno Mendes ou até o Cancelo adaptado. Fico feliz por isso, e espero que continuemos a formar jogadores de grande qualidade."Ligado aos 'blues' ao longo de 18 épocas, Paulo Ferreira comentou ainda a situação de João Féliz e Enzo Fernández aos serviço do clube de Londres."Muita gente sabe que a Premier League tem grande intensidade e eles [Félix e Enzo] vieram de outro tipo de campeonatos. O João Félix quando chegou começou logo a jogar e estava bem, as coisas alteraram-se com a chegada de Frank Lampard. São treinadores diferentes e, se calhar, o João Félix não enquadrava naquilo que o Frank pretendia. Mas, em minha opinião, João Félix é um jogador com grande talento e gostaria muito que ele ficasse no Chelsea", assumiu o ex-scout e diretor de relações institucionais do Chelsea, alargando a sua avaliação: "Já o Enzo teve uma época muito longa, já vinha de muitos jogos na Argentina, ainda disputou o Mundial, depois vai para Inglaterra, que é um campeonato com mais intensidade, a parte física também e os árbitros não param tantas vezes o jogo como em outros ligas e até isso é algo que causa mais dificuldades. Mas encaixou bem na equipa, beneficiou com a saída do Jorginho, e foi um jogador também importante. Penso que é um excelente jogador e vemos como as coisas correm daqui para a frente. Agora tem um treinador argentino, falam a mesma língua e pode ser mais fácil para ele"