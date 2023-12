Roberto Martínez aplaude futebol de formação em Portugal: «Nunca tinha visto algo assim»

O selecionador nacional Roberto Martínez deixou, em entrevista ao jornal 'Marca', muitos elogios ao futebol de formação em Portugal, referindo mesmo que "nunca viu algo assim na Europa".





"A primeira coisa [a destacar em Portugal] é o futebol de formação. Foi algo que me surpreendeu muitíssimo, muitíssimo, porque é um país de 10 milhões de habitantes que tem entre 80 a 90 jogadores nas cinco grandes Ligas europeias. Há quatro grandes equipas que têm um 'andamento' muito alto naquilo que é o futebol de formação. E depois, as estruturas. Nunca tinha visto algo assim na Europa. Ter uma Liga nacional de sub-19 e outra de sub-23, depois as equipas filiais e ainda a equipa principal, é algo que permite ter à disposição um grupo de oito jogadores por posição com idades entre os 17 e os 22. São futebolistas muito capazes e preparados para irem para o estrangeiro e continuarem a sua evolução", começou por dizer, antes de elogiar a rápida adaptação dos jogadores portugueses a outros campeonatos."É um reflexo cultural. Num país como Portugal, é algo natural. O português fala outros idiomas, tem uma mentalidade aberta. Sai com muita confiança. E isso transmite-se nos jogadores e dentro do balneário", rematou.Refira-se que, nesta mesma entrevista, Roberto Martínez falou ainda sobre a ética de trabalho de Cristiano Ronaldo e acerca da maturidade e atributos técnicos de João Félix , mostrando-se rendido aos dois jogadores.