Rúben Dias: «Fernando Santos deu-nos liberdade suficiente para ganharmos a Liga das Nações e o Europeu»

No primeiro dia de trabalho da Seleção Nacional com vista aos próximos dois encontros da equipa das quinas de acesso ao Euro'2024, Rafael Leão afirmou que, com Roberto Martínez, os jogadores da Seleção Nacional sentem mais liberdade para expressar o seu jogo . Rúben Dias foi esta quarta-feira instado a comentar as declarações do avançado do Milan e lembrou Fernando Santos."Começar por dizer que o mister Fernando Santos deu-nos liberdade suficiente para ganharmos uma Liga das Nações e Europeu. São maneiras diferentes de pensar e a nós, como jogadores, cabe-nos ser fiéis às ideias de quem cá está. Assim o faremos com o novo treinador e assim o fizemos com Fernando Santos", referiu o central, que abordou ainda o novo sistema tático adotado por Roberto Martínez."O novo método de jogar é mais do mesmo: adaptar. Somos jogadores com capacidade e inteligência suficiente para o fazer e assim teremos de fazer da melhor forma possível", afirmou.