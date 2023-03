Seleção treina amanhã ao final da tarde na Cidade do Futebol

A Seleção Nacional realiza amanhã, ao final da tarde, o primeiro treino na 'era Roberto Martínez', que marca também o arranque da preparação para o início da qualificação para o Europeu de 2024.





Os 26 jogadores convocados pelo selecionador vão apresentar-se na Cidade do Futebol ao longo da tarde, para depois integrarem a primeira sessão de trabalho, marcada para as 17h30, na qual os primeiros 15 minutos serão abertos aos jornalistas.Recorde-se que Portugal recebe o Liechtenstein na quinta-feira (19h45), no Estádio de Alvalade, e no domingo visita o Luxemburgo, para as duas primeiras jornadas do Grupo J, que conta ainda com Eslováquia, Islândia e Bósnia.