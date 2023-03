. ? Senhoras e senhores, estes são os eleitos de Roberto Martínez para os próximos jogos #VesteABandeira pic.twitter.com/gS1r0cuhYH — Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2023

12h47 -"O jogador português é muito completo. Competitivo, que precisa de informação tática, com grande capacidade criativo. Preciso, com a minha equipa técnica, criar uma equipa que mostre as qualidades dos jogadores . Não é um momento de olhar para trás, mas sim para a frente e ser muito claros na forma de jogar"12h46 -"É um ponto de partida. Deve ter os bons pontos da equipa. Tem muita qualidade, experiência. Preciso de trabalhar com os jogadores. Os dois jogos são muito importantes. Estes jogos não são para experimentar, são para ganhar, jogar bem e crescer. É importante ter uma ideia muito claro e, a partir daí, usar a experiência dos jogadores"12h44 -"É importante a minha posição tomar decisões para a equipa. O futebol é uma questão de ganhar, de trabalhar uma forma para melhorar. Na minha carreira nunca tomei decisões fáceis. A minha posição é tomar decisões importantes com visão de futuro, mas a minha posição é tomar decisões importantes para a equipa.12h42 -"Todas as convocatórias são difíceis. Mas acho que temos muita informação. Estamos muito contentes com a maneira de trabalhar da FPF, mas no estágio é para ganhar dois jogos. É o primeiro passo. Agora temos uma oportunidade para trabalhar com os jogadores. Temos dez jogos para nos qualificarmos. É muito importante em cada estágio sermos melhores e jogar melhor, para criar uma equipa com muito boa compreensão da forma de jogo que precisamos."12h41 -"É uma lista muito importante, porque é o ponto de partida e acho que há uns 35 jogadores que podem estar na convocatória. Mas aqui o importante é quando chegas à Seleção há que estar preparado. Uma lista com muita informação e trabalho, mas muito difícil, porque na última lista eram 26. Mas há jogadores importantes, preciso trabalhar no campo e o trabalho aí é o início da boa informação para criar uma equipa ganhadora."12h40 -"O futebol internacional é competitivo. Não há jogos fáceis. É importante trabalhar bem, com intensidade. O adversário não é o ponto de partida para o nosso trabalho."12h38 -. "Conheci os 26 jogadores da lista do Qatar. É importante falar com eles, saber o compromisso. O Ronaldo é um jogador muito comprometido. É a minha posição. É um jogador que pode dar experiência, com uma figura muito importante para a equipa. Não olho a idade, outros aspetos, penso que o Cristiano tem uma oportunidade para ajudar a equipa e passar a experiência da sua carreira. Este estágio é importante para os jogadores que estão cá. Para mostrar a capacidade para fazer uma equipa ganhadora, competitiva. O Cristiano é o mesmo que os outros jogadores".12h37 -. "Temos muitos jogadores com qualidade para estar na Seleção. Pote está um nível para jogar na Seleção, mas nós temos muitos jogadores que jogam no mesmo espaço. É uma situação que este estágio é um ponto de partida. Preciso de criar um ambiente competitivo, de alto nível. A competição é importante. Jogadores como o Florentino, o Pote são importantes, que têm espaço na seleção."12h34 -. "É importante a Seleção ter oportunidade de jogar com dois centrais, três centrais. Precisamos de ser flexíveis. O Inácio joga com muita personalidade, tem perfil pela esquerda. O Diogo Leite é uma surpresa, joga na Bundesliga, com um papel importante. São dois jogadores que podem trazer algo mutio diferente à Seleção".12h32 - A primeira questão a Roberto Martínez é sobre Rafa Silva. "Peço desculpa pelo meu portunhol, estou há dois meses a tentar estudar português. Quanto ao Rafa, ele é fantástico, mas tentei falar com ele, e ele acredita que o seu tempo com a Seleção terminou. Temos de respeitar essa opinião de um jogador com muita experiência"Eis os 26 convocados!Diogo CostaJosé SáRui PatrícioAntónio SilvaDaniloDiogo LeiteGonçalo InácioJoão CanceloDiogo DalotPepeNuno MendesRaphael GuerreiroRuben DiasBruno FernandesPalhinhaJoão MárioMatheus NunesOtávioRuben NevesVitinhaBernardo SilvaCristiano RonaldoDiogo JotaGonçalo RamosJoão FélixRafael Leão12h30 - Aí está Roberto Martínez!12h23 - Tudo preparado na Cidade do Futebol.12h13 - Estamos a pouco mais de 15 minutos do início da conferência de imprensa de apresentação da convocatória de Roberto Martínez. Cresce a expectativa...10h32 -vai acompanhar em direto o sorteio, com comentários dos jornalistas David Novo, Luís Pedro Sousa e André Zeferino. Não perca!----------O espanhol Roberto Martínez anuncia esta sexta-feira, a partir das 12h30, a lista de convocados, a sua primeira como selecionador português, para os dois primeiros jogos da fase de qualificação para o Euro'2024, com Cristiano Ronaldo como principal dúvida.

Anunciado em janeiro como o sucessor de Fernando Santos no comando da equipa das quinas, passados dois meses, o treinador de 49 anos vai desvendar a suas primeiras opções, numa lista em que o próprio já explicou que terá como base a participação no último Mundial, que decorreu no final do ano passado, no Qatar.

Mesmo assim, algumas surpresas prometem acontecer na lista de Martínez, com a continuidade de Cristiano Ronaldo a aparecer no topo das dúvidas, embora tudo aponte para que o capitão continue de quinas ao peito.

O avançado de 38 anos perdeu a titularidade no último Campeonato do Mundo, mostrando desagrado com essa situação, e abandonou o futebol de mais alto nível, ao rumar à Arábia Saudita.

Pepe, com 40 anos e lesionado no FC Porto, também aparece com uma das dúvidas, numa lista que poderá ter o regresso de Diogo Jota, que falhou a presença no Mundial'2022 devido a lesão.

As escolhas do novo selecionador nacional serão divulgadas às 12:30, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na estreia do Grupo J de qualificação para o Euro2024, que vai decorrer na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro'2016 e a primeira edição da Liga nas Nações, em 2019.