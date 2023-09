Vitinha e as polémicas no futebol português: «Devíamos aproveitar mais a matéria-prima e falar menos no resto»

A Seleção Nacional começou ontem a preparar a duelo de sexta-feira com a Eslováquia e Luxemburgo, de apuramento para o Euro'2024. Esta terça-feiram Vitinha falou à imprensa antes da sessão de trabalho e não fugiu às polémicas que têm marcado o futebol português nos últimos dias."Continuo a acompanhar o futebol português, o meu clube FC Porto e todos os outros. O que digo é q quando se começa a falar demasiado em tudo o que não é o futebol jogado não é positivo. Não sou a melhor pessoa para dar a solução, mas quem manda terá mais condições para isso. Tudo o que não é falar do futebol, do jogador, do treinador, da qualidade do futebol português, não é positivo. Temos muita qualidade nos jogadores e treinadores, muita matéria-prima e devíamos aproveitar mais isso e falar menos do resto", afirmou."Esperamos 2 jogos difíceis, como sempre. Uma equipa contra a qual ainda não jogámos e outra que já defrontámos. Serão 2 jogos decisivos para garantir o apuramento. Ficamos muito perto ou garantimos quase a qualificação. Vamos focar-nos porque estas duas batalhas são super importantes"."Não podemos fugir a isso. Estão mentalmente mais tranquilos. Já sabem como é o futuro e dá para tirar uma nuvem da cabeça. É o maior desafio que vamos ter até agora. É uma boa seleção e um jogo fora. Continuamos com um bom ambiente para se jogar, mas será um jogo difícil e que vai requerer a nossa máximo atenção, empenho e motivação, claro"."Foi um ano de muito crescimento, jogar num clube tão grande como o PSG. E grandes colegas com uma história inacreditável. Permitiu-me crescer bastante. Apanhámos também momentos difíceis o que me permitiu crescer. Estou preparado para o que aí vem. Ter esse estofo em tão tenra idade só beneficia. E espero ter oportunidade de me mostrar e ajudar a seleção."Para mim seria sempre o jogo ideal para jogar Vitinha (risos). Temos jogadores de muita qualidade para todas as posições. E o meu trabalho é dificultar a tarefa nos treinos. Sabemos que se tivermos a bola estaremos mais perto do golo. Queremos ser uma equipa dominante""Acha mesmo que lhe ia responder? (risos) São dois jogadores à parte. São os dois extraterrestres, sou um privilegiado de poder vir a dizer aos meus netos que joguei com os dois e por aprender tanto com um e com o outro""Qualquer pessoa que diga e que acredite que a Seleção é um grupo fechado está completamente enganada. O Rúben [Dias] disse ontem , e tive oportunidade de ouvir, é uma porta que está aberta para os dois lados, para sair e entrar. Quem não veio, tem de saber isso. Quem está aqui, também de saber que se não dá o máximo, também sai muito facilmente. temos de estar ao maior nível aqui para ser chamado de novo. Quem não foi chamado, tem de dar o máximo no clube para saber que pode estar aqui""Acho que não me prejudica de todo ter só dois médios no onze. No FC Porto jogava num meio-campo a dois, maioritariamente com o Uribe. Se esperava ter mais minutos? Espero sempre ter mais minutos, jogar mais e ajudar a Seleção. Mostrar o que nós valemos e o que eu valho. Estou preparado e se for chamado à ação, estou 100% disponível para ajudar a Seleção a ajudar a atingir os objetivos"